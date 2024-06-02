بعد نجاح جعفر العمدة.. محمد سامي ينفصل فنيًا عن محمد رمضان في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج محمد سامي في تصريحات تليفزيونية، عن انفصاله فنيًا عن محمد رمضان في رمضان 2025، رغم نجاحهما الساحق في رمضان قبل الماضي بمسلسل جعفر العمدة، وقال: متعرضش عليا مسلسل محمد رمضان وأحب جدا نشتغل سوا لكن أنا مرتبط بعمل مع مي عمر وعمرو سعد في رمضان 2025.

أحدث أعمال محمد سامي

ومن ناحية اخري، كشف المخرج محمد سامي خلال حلوله ضيفا وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو» على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، عن تحضيره لمسلسله في رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ولكن هذه المرة وعد الجمهور برؤيتها في شكل مختلف تماما عن الأعمال التي سبق وقدمتها، وقال: "العمل القادم مسلسل لرمضان 30 حلقة مش 15 حلقة، بدأت كتابته ووصلت للحلقة الـ17، إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة"، كشف ايضا عن عودته إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ قدم آخر أفلامه "تصبح على خير" عام 2017، قائلًا إنه الآن في مرحلة التحضيرات لفيلم جديد من تأليفه هو ومهاب طارق، وبطولة عمرو سعد.

محمد رمضان يشيد بـ محمد سامي

ويذكر ان محمد رمضان قد اشاد بـ المخرج محمد سامي، خلال برنامج صاحبة السعادة حيث أعرب عن سعادته الكبرى بتعاونهما في جعفر العمدة، حيث قال إن مسلسل جعفر العمدة نال إعجاب قطاع كبيرة من الجمهور، مضيفا: أرى أن أي مشروع في الدنيا له قطاع عريض يشاهده، لكن لا بد وأن يكون هناك قطاع لا يشاهده أيضًا، لذلك شاهدت ظاهرة إن فيه ناس بتقول أنا مش عارف أجيبهالكم إزاي بس بشوف جعفر العمدة، أعتقد دا بيحصل لما المشروع يتشاف من جميع القطاعات.

آخر أعمال محمد سامى مع محمد رمضان

وكانت آخر أعمال محمد سامى مع محمد رمضان هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء، إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

