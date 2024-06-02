بعد تعرضه لنزيف حاد في الأنف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ جورج وسوف

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت إدارة أعمال المطرب جورج وسوف، تفاصيل حالته الصحية بعد انتشار أنباء حول خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، نتيجة تعرضه لنزيف حاد في الأنف، وقالت إن الفنان حاليًا بحالة صحية جيدة، ويواصل نشاطه الفني حيث يسجل أغنية حاليًا في الاستوديو استعدادًا لطرحها الفترة المقبلة ضمن موسم الصيف.

تفاصيل الحالة الصحية لـ جورج وسوف

وغادر جورج وسوف المستشفى، بعد عدة أيام، وتبين أن معاناته لم تنته بعد، حيث تعرض لنزيف حاد في الأنف نتيجة تعرضه لارتفاع في ضغط الدم، وفقًا لما نشرته بعض الصحف اللبنانية.

جورج وسوف يتعرض لـ نزيف في الأنف

سبق، أعلنت بعض الصحف اللبنانية تعرض جورج وسوف لعملية جراحية مؤخرًا نتيجة لإصابته بنزيف حاد في الأنف بسبب ارتفاع في ضغط الدم.

أحدث أعمال جورج وسوف

ومن ناحية اخري، يستعد الفنان جورج وسوف لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، والأغنيتين من توزيع زيزو فاروق وباسم رزق، يستعد ايضا إلى إحياء حفل غنائي ضخم في بيروت يوم 11 من أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أعماله الغنائية الشهيرة، ويشاركه الحفل المطرب آدم والفنانة رحمة رياض.

آخر أعمال جورج وسوف

وكانت آخر اعمال جورج وسوف، هي أغنية بعنوان «نجم عالي»، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب، الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.



كلمات أغنية نجم عالي

عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو آه

عشان قلبي طيب

بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا

في يوم تعرفوني

هو الكذاب هيعيش

مع غير الكذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع غير الخاين زيو

هو الكذاب هيعيش

مع مين غير كذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع مين غير خاين زيو

ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط

اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من امتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكذاب هيعيش

مع غير الكذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع غير الخاين زيو

هو الكذاب هيعيش

مع مين غير كذاب زيو

ولا الخاين هيعيش

مع مين غير خاين زيو

ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط

اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا

ان انا مش زيو