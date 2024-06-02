في يوم ميلادها.. ما لا تعرفه عن زيزي مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - صادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زيزي مصطفى والتي تعد واحدة من أبرز فنانات جيل الثمانينات، والتي ولدت في مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 1945.

نبذة عن زيزي مصطفى

هي زينب مصطفى نصر، ممثلة مصرية ولدت في 2 يونيو 1945 ورحلت عن عالمنا في يوم 12 فبراير 2008.

مشوار زيزي مصطفى الفني

ولدت زيزي مصطفى في القاهرة وبدأت التمثيل في سن السادسة عشرة، كان ظهورها الأول في فيلم "بين السماء والأرض" عام 1959، من إخراج صلاح أبو سيف، في العام التالي، شاركت في فيلم "المراهقات"، ومن ثم قامت بأول بطولة سينمائية في فيلم "البوسطجي" عام 1968 أمام شكري سرحان وصلاح منصور، وهو الفيلم الذي يُعد من علامات السينما المصرية.

أعمال زيزي مصطفى السينمائية

خلال مسيرتها الفنية، شاركت زيزي مصطفى في أكثر من 50 فيلمًا، قدمت من خلالها أداءً مميزًا جعلها تحتل مكانة خاصة في قلوب الجماهير. من بين أبرز أفلامها:

لخمة راس (2006)

في محطة مصر (2006)

حريم كريم (2005)

-صايع بحر (2004)

حرامية في كي جي تو (2001)

زوجة رجل مهم (1988)

-الحريف (1984)

-وداعًا للعذاب (1978)

-دائرة الانتقام (1976)



تألقت زيزي مصطفى في أكثر من 70 مسلسلًا تلفزيونيًا، حيث كانت لها أدوار مميزة تركت أثرًا كبيرًا في الدراما المصرية، من بين أبرز مسلسلاتها:

- كلمة حق (2008)

- تامر وشوقية (ج2) (2008)

- الملك فاروق (2007)

- قضية رأي عام (2007)

- ريا وسكينة (2005)

- ليالي الحلمية (ج4، 5) (1992، 1995)

أعمالها المسرحية

شاركت زيزي مصطفى في نحو 10 مسرحيات، حيث أظهرت موهبتها الفذة في الأداء المسرحي. من بين أشهر مسرحياتها:

-زيارة خاصة جدًا (1989)

-زوجة واحدة تكفي (1979)

-عبود عبده عبود (1970)

-آخر كرم (مديحة)

وفاة الفنانة زيزي مصطفى

توفيت زيزي مصطفى في 12 فبراير عام 2008 في منزلها بمصر الجديدة، إثر نوبة قلبية حادة عن عمر ناهز 62 عامًا.

بوفاتها، فقدت الساحة الفنية المصرية نجمة لامعة، لكنها تركت إرثًا فنيًا سيظل خالدًا في ذاكرة محبيها.