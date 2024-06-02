نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تصوير أولى مشاهد مسلسل أزمة ثقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة منة فضالي تصوير أول مشاهدها في مسلسل أزمة ثقة، أمام كاميرات المخرج وائل فهمي عبدالحميد.

منة فضالي تروج لـ مسلسل أزمة ثقة

سبق، شاركت منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، عبر خاصية الستوري، بصورة من إعلان بدء تصوير مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، مع النجم هاني عادل وصناع العمل، وعلقت عليها: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل أزمة ثقة، تألیف أحمد صبحي، مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج الأستاذ وائل فهمي عبد الحميد.. دعواتكم".

أبطال مسلسل أزمة ثقة

يشارك في بطولة مسلسل أزمة ثقة عدد كبير من النجوم وفي مقدمتهم منة فضالي، هاني عادل، نجلاء بدر، ملك زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، من تأليف أحمد صبحي، مدير التصوير هيثم ناصر

قصة مسلسل أزمة ثقة

تدور قصة مسلسل أزمة ثقة حول أزمة تجمع مجموعة من الأشقاء بسبب المال، هن نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر، وسوف تكشف الأحداث تطورات تلك الأزمة وأين سوف تصل بالشقيات الثلاث.

اخر اعمال منة فضالي

وكان اخر اعمال منة فضالي هو مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

وايضا شاركت في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين، شاركت في بطولة مسلسل جعفر العمدة أمام الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقتها، تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه.

ومسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه علىشاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية، وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.