نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. محمد سامي يتعاون مع عمرو سعد فى عمل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد ساميّ في تصريحات تليفزيونية عن تعاونه مع الفنان عمرو سعد في مسلسل سيد الناس ضمن دراما رمضان ٢٠٢٥ المقبل.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما، ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

أحدث أعمال محمد سامي

وسبق، تحدث المخرج محمد سامي خلال حلوله ضيفا وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو» على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، عن تحضيره لمسلسله في رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ولكن هذه المرة وعد الجمهور برؤيتها في شكل مختلف تماما عن الأعمال التي سبق وقدمتها، وقال: "العمل القادم مسلسل لرمضان 30 حلقة مش 15 حلقة، بدأت كتابته ووصلت للحلقة الـ17، إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة".

اخر اعمال محمد سامي

وكان اخر اعمال محمد سامي هو مشاركته في رمضان العام الماضي مع زوجته مي عمر في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة “مي عمر” في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الطموحة “نعمة” والتي تقوم بدورها “مي عمر” على مساندة زوجها الفاشل الذي لا يتحمل مسؤولياته، لكي ينجح في حياته، والذي يجسده الفنان أحمد زاهر، لكن تتبدل حياتها 180% بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه، المسلسل بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وتأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامى، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

محمد سامي ينفصل فنيًا عن محمد رمضان

والجدير بالذكر ان المخرج محمد سامي في تصريحات تليفزيونية، كشف انفصاله فنيًا عن محمد رمضان في رمضان 2025، رغم نجاحهما الساحق في رمضان قبل الماضي بمسلسل جعفر العمدة، وقال: متعرضش عليا مسلسل محمد رمضان وأحب جدا نشتغل سوا لكن أنا مرتبط بعمل مع مي عمر وعمرو سعد في رمضان 2025.