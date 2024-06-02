نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر المقبل.. أصالة تحيى حفلًا غنائيًا فى عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيى النجمة أصالة حفلا غنائيًا على مسرح مدينة العرفان في سلطنة عمان يوم 29 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

أحدث أعمال أصالة

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلا غنائيا، بمدينة إسطنبول في تركيا، ومن المقرر أن يشهد الحفل عددا كبيرا من محبي الفنانة، يقام حفل أصالة، يوم 13 من يوليو المقبل، وتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ايضا تحضر ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبًا، وانتهت من تسجيل أول أغانى ألبومها الجديد باللهجة العراقية "إنسان" ومن كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

اخر اعمال النجمة أصالة نصرى

وكان اخر اعمال النجمة أصالة نصرى، هي اغنية "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار، ايضا طرحت أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم، أغنية «سبب فرحتي»، التي غنتها بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

كلمات اغنية "جنة الحب"



قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

(تعال نبني جنة الحب بسكوت (تعال

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خليك معي صورة وصوت

لا تطري الفرقه وتفرح عداتي