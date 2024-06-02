سوسن بدر بعد تكريمها عن "ام الدنيا": 'كل الشكر للمتحدة والقائمين عليها'

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أحمد جودة - القاهرة - اعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بعد تكريمها عن الجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا" المقرر عرضه يوم 6 يونيو على منصة "واتش إت" حصريًا، حيث وجهت رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وشاركت "سوسن" صورا من تكريمها أمس، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "كل الشكر والمحبة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. كل الشكر للشركة المتحدة والقائمين عليها.. تكريمى وفريق عمل أم الدنيا جزء 2.. يبدأ عرضه 6 /6 على واتش إت".





مواعيد عرض مسلسل أم الدنيا2

وقد أعلنت منصة واتش ات عن موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل أم الدنيا والتي ستبدأ في يوم الخميس المقبل الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري عبر المنصة الرقمية الشهيرة واتش ات، حيث يتم عرض حلقتين كل اسبوع والعمل مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والإخراج لـ محمود رشاد.



أم الدنيا الجزء الأول



ومن الجدير بالذكر أن مسلسل أم الدنيا الجزء الأول حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر سبتمبر من عام 2022 وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه سرد قصة الانسان المصري القديم البدائي وكيف بدأ حياته وتوالت الأحداث حتى الوصول إلى حكم كليوباترا، مرورًا بعصر الاضمحلال الذي واجهته مصر، وحتى ازدهار الدولة المصرية القديمة.

آخر أعمال الفنانة القديرة سوسن بدر



وفي سياق مُتصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسل تحت عنوان "حدوتة منسية" والذي تم عرضه في يوم 27 من شهر يناير الماضي لهذا العام 2024، حيث أنها قدمت دور "سعاد" الأم التي تمتلك ثروة ضخمة وتحاول مواجهة مشاكل ابنائها، وتدور أحداث العمل في اطار درامي مميز والمسلسل من إخراج محمد محي الدين.