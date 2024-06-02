فعاليات متنوعة للأطفال بالمكتبة المتنقلة ضمن أنشطة قصور الثقافة ببشاير الخير

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة بشاير الخير، ضمن المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة، وشهدت الفعاليات عددا من الأنشطة بالمكتبة المتنقلة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

ورشة حكي

استهلت الفعاليات بورشة حكي بعنوان "إجازة سعيدة" تحدثت خلالها عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، عن مفهوم إدارة الوقت وكيفية استغلال الأطفال لفترة الأجازة الصيفية في الأنشطة التي تزيد من مهاراتهم وتصقل مواهبهم.

وتواصلت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بمناقشة عدد من الكتب منها كتاب "سيارة الإسعاف" للتعريف بكيفية التعامل مع الإصابات المختلفة، وآخر عن أهمية الأشجار في حياة الإنسان، تنفيذ منى طه أخصائي المكتبات.

فقرات فنية

واختتم اليوم بفقرة رسم على الوجه، بجانب فقرة رسم وتلوين وقراءة حرة، وتوزيع مجلة قطر الندى على الأطفال المتميزين، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.

