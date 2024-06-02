صديق سمير صبري: 'أبناء عمومته لم يزورونه في المستشفى خلال فترة مرضه'

القاهرة - محمد ابراهيم -





قال محمد هادي، مدير مكتب الفنان الراحل سمير صبري وصديقه الشخصي لمدة 25 عامًا أن المقتنيات الخاصة بالأخير تم بيعها على الأرصفة بالشوارع، وشاهد ذلك من خلال فيديو متداول عبر السوشيال ميديا.

وتابع محمد هادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، قبل وفاة سمير صبري أتفق مع وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم على ضم مقتنياته لوزارة الثقافة ووقتها أتصل بشقيقة والدته وأوضح لها أن وزيرة الثقافة مهتمة بممتلكاته.

وأشار "هادي"، إلى أن سمير صبري كتب جواب معتمد لوزيرة الثقافة وبعدها شكلت لجنة من أعضاء وزارة الثقافة وظلوا 10 أيام في مكتبه يفحصون تلك المقتنيات من صور وبوسترات لأفلامه وجوائز وأقلام وغيرها وبعدها تم غلق المكتب قبل وفاته بشهرين.

وأوضح محمد هادي، أن سمير صبري لم يكن على صلة قرابة بأحد سوى أبناء خالته، مردفًا، أن أبناء عمومته لم يزورنه في المستشفى خلال فترة مرضه، وتفاجئنا بأشخاص مجهولون أصدروا إعلام وراثة للراحل سمير صبري.

وأختتم محمد هادي، أن الفنان سمير صبري لم يتحدث عن أولاده في يوم من الأيام أو يذكر أن له أبناء في حياته، ولا يحب الحديث عن حياته الشخصية ولكنه يفضل الحديث عن أعماله الفنية فقط.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.