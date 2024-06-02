"حلم" أول عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح مدرسة السادات الثانوية العسكرية، انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض مسرحية الحلم

وقدمت فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل العرض المسرحي "حلم" للمخرج مصطفى العطار، وتدور أحداث العرض عن نص "فتاة النفايات" للكاتب أحمد سمير، ويناقش عدة أهداف تربوية كالاعتماد على النفس وإثبات الذات، مع إبراز أهمية التعليم للفرد والمجتمع، من خلال قصة فتاة تعيش مع الجدة بعد وفاة أبويها، وتضطرها الظروف إلى ترك التعليم بحثا عن عمل من أجل لقمة العيش، وتتصاعد الأحداث.

صناع مسرحية حلم

"حلم" أداء تمثيلي: لينا محمود، نور أحمد، مروان السيد، عمر عبد الفتاح، عادل وحيد، ملك أحمد، لمى السيد، ريماس أحمد، ملك محمد، منة الله محمد، كارما إسلام، ياسين عبد الفتاح، وكنزي حمدي.

استعراضات شريف عباس، إعداد موسيقى أحمد أمين، ماكياج مارينا، فيديو مابينج محمد المأموني، إضاءة محمد إبراهيم، ملابس ميرو حسين، مساعد إخراج عادل وحيد، لانا العطار، ومخرج منفذ نرمين يسري.

لجنة التحكيم

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من المخرجين أسامة عبد الرؤوف، وشاذلي فرح، مهندسة الديكور نهاد السيد، والمخرج عمرو حمزة مقرر اللجنة.

نوادي مسرح الطفل

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

