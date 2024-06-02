ميرنا نور الدين تحتفل بعيد زواجها الأول.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على الاحتفال بعيد زواجها الأول، ونشرت صور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ميرنا على الصور قائلة: "بعد مرور عام، معا إلى الأبد، عيد زواجنا الأول".





أحدث أعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، شاركت ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، مستعرضا شخصية حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح، المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وايضا شاركت في مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

وكان اخر اعمال الفنانة ميرنا نور الدين هو فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وايضا شاركت في ماراثون رمضان قبل الماضي في مسلسل "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع، العمل من بطولة الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وليد فواز، والعمل من وإخراج محمد سلامة.

وتشارك في "نصي التاني"، الذي يقوم ببطولته النجم علي ربيع، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد سلوى عثمان، محمد محمود، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي.