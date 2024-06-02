إلهام شاهين توجه رسالة تهنئة لـ ابنة شقيقتها.. فما المناسبة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين عن تكريمها فى مسلسلي إمبراطورية ميم و“أعلى نسبة مشاهدة” ضمن حفل توزيع جوائز كأس انرجي الدراما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصورعبر إنستجرام، وكتبت معلقة: "حبيبتى لولو.. مبرووك جائزة إنرجى عن دور مايا فى مسلسل إمبراطورية ميم .. وأيضا عن دور هبه تاتو فى مسلسل أعلى نسبة مشاهده .. ربنا يوفقك دايما فى إختياراتك .. فخورة بيكى .. ومن نجاح لنجاح أكبر دايما حبيبتى.

آخر أعمال إلهام صافي الدين





وشاركت إلهام صفي الدين في الموسم الرمضاني 2024 بعملين وهما "إمبراطورية ميم"، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



تدور أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.



أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.