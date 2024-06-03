نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبعتوش تصريح.. منظم حفل مسلم في المحلة يكشف عن تفاصيل جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، تحويل مطرب المهرجانات مسلم للتحقيق، بعد قيامه بإحياء حفلًا غنائيًا في إحدى المدارس الخاصة في مدينة المحلة دون الحصول على تصريح من النقابة.

وكشف أحد منظمي حفل في تصريحات صحفية عن تفاصيل حفل مطرب المهرجانات مسلم الذي أثار به الجدل في الساعات القليلة الماضية.

وقال منظم الحفل إن المهن الموسيقية لم ترسل مندوبًا من الأساس لتحصيل التصريح، وبالفعل هناك موافقة أمنية على الحفل من الجهات المختصة، لكن لم يحصلوا على تصريحًا من وزارة التربية والتعليم لأن الحفل كان في مدرسة خاصة ومن المفترض أن تكون هي المسؤولة عن هذه الإجراءات.

إحالة مسلم للتحقيق







وأكد المنظم أن الحفل لم يحدث به أي حالات إغماء للطلاب وأن الطلاب وعائلاتهم بالفعل كانوا سعداء، مشيرا إلى أن هذا الحفل لم يكن مباعا وما هو إلا دعوات خاصة تذهب لأولياء الأمور عن طريق المدرسة.

تعليق نقابة المهن الموسيقية على حفل مسلم

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، على الفيديوهات المتداولة بشأن بإحدى مدارس المحلة بمحافظة الغربية.

وقال محمد عبد الله في تصريحات صحفية: إن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قرر استدعاء المطرب الشعبي مسلم للتحقيق معه في واقعة حفله بمدرسة بالمحلة.

حفل مسلم بإحدى مدارس المحلة



يذكر أن قام مسلم بإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا شهد رقص وزحام كبير وحضره آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم داخل حرم إحدى المدارس الخاصة التابعة للإدارة غرب المحلة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم إقامة أي أنشطة أو فعاليات خلال العام الدراسي لسنة 2023/2024.

واستمر حفل مسلم في مدرسة المحلة قرابة ساعتين وانطلقت فعالياته في التاسعة من مساء أمس وسط مشاركة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم وفي حفل تخرج أبنائهم بعد انتهاء ماراثون امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.