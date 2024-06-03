نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... نهال عنبر تكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل أحدث أعمالها المسرحية الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت النجمة نهال عنبر في خلق روح من الانسجام بينها وبين جمهورها، من خلال أعمالها الفنية المتنوعة التي تقدمها سواء كانت دراما أو مسرح أو سينما.



وكشفت النجمة نهال عنبر عن تفاصيل أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "عفارت عليك".



وقالت نهال في تصريح خاص لـ "الفجرالفني":"أشارك بمسرحية عفارت عليك ، والمسرحية مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير حلم ليلة صيف والعاصفة كوميديا تقدم بالعامية المصرية".



نهال عنبر تكشف عن أبطال مسرحية عفارت عليك

وأضافت:" والمسرحية تضم مجموعة من النجوم أبرزهم النجمة القديرة نهال عنبر، والنجوم منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب".

وتابعت:" وتضم أيضًا فنانين شباب أبرزهم هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وامل اشرف وعمرو امين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، أزياء فاطيما محمد، موسيقى احمد السيد، مساعدا إخراج الحسيني زهران، مخرجان منفذان ياسر يني، العرض من انتاج كلاكيت للإنتاج الفني (حسن عبدالحميد)، اشراف إدارى د.احمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي ".

وأشارت:" ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية فى عيد الاضحى المبارك بداية من يوم الثلاثاء ١٨يونيو ٢٠٢٤ وحتي الخميس الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤

العاشرة والنصف مساءً، وتعرض أيضا ًعلى مسرح عبدالمنعم جابر مكيف الهواء ب كامب شيزار بالإسكندرية ".



نهال عنبر تنتظر عرض عودة البارون

وفي سياق منفصل، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “عودة البارون” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.



آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال نهال عنبر مسلسل “ دون سابق إنذار ”، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

