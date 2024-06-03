نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... سمير صبري يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان الراحل سمير صبري تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار تصريحات مدير مكتب الفنان الراحل سمير صبري، محمد هادي حول الكشف أسرار وكواليس حياته الشخصية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2.

قال محمد هادي سمير صبري لم يكتب وصيته، ولكن حرر عقد بيع لشقته في 2013 باسم أولاد خالته، مؤكدا أن أولاد خالته "ماكنوش يعرفه أنه عمل كده إلا بعد فترة كبيرة".



وأضاف:" أن أولاد عم الفنان الراحل سمير صبري، قاموا بعمل إعلام الوراثة للفنان سمير صبري، ورفعوا قضية على أولاد خالته".

وتابع:" الفنان الراحل سمير صبري مقاليش أنه عنده أولاد مجابش سيرة خالص بالموضوع ده، وإعلام الوراثة مكانش فيه إن عنده أولاد".

وأشار:" أن الفنان الراحل، تبرع قبل وفاته بـ5 أشهر بملابسه وملابس فرقته للفرقة القومية للفنون الشعبية".

آخر أعمال سمير صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال سمير صبري، فيلم طلعت حرب 2، الذي لم يعُرض في السينمات المصرية، وإنما عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته 11، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، كأفضل فيلم.

أحداث فيلم طلعت حرب 2

وتدور أحداث فيلم طلعت حرب2، في إطار اجتماعي سياسي، حول شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

أبطال فيلم طلعت حرب 2

ويضم فيلم طلعت حرب 2، عددًا من الفنانين، منهم: سمير صبري، عبير صبري، محمود قابيل، ياسمين الخطيب، سهر الصايغ، شريف دسوقي،أحمد مجدي، عمر زهران، رحاب حسين، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.