نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير مرشح للبطولة أمام مي عمر في ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت الفنانة مي عمر على مسلسل جديد لرمضان القادم تحت عنوان “ إش إش” والذي ستجسد به دور راقصة هلال الأحداث.

ومن المقرر أن الفنان شريف منير مرشح للبطولة في العمل لكنه لم يتعاقد رسميا على المشاركة.

جدير بالذكر إنه تستأنف مي عمر في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد الغربان، بطولة عمرو سعد إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مشاركتها في مسلسل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وتدور أحداث المسلسل حول "نعمة سعيد أبو علب" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما أن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج عليها، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.