يورى مرقدى: أنا معرفش محمد رمضان لكن هو جدع أنه يقف قصاد الغرب 

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدث الفنان يوري مرقدى في تصريحات إذاعية عن أغنيته الجديدة " أنا عربى " وعن سبب ترجمتها إلي ٧ لغات قائلًا " أغنية أنا عربي، كتبتها نتيجة حاجة حصلت على السوشيال ميديا، أني شوفت فيديو حد بيشتم واحد مصري في نيويورك بيشتغل في كشك وحاجة بسيطة، وكان بيجرحه في صميم دينه وروحه ونفسيته، إلى أن سأله أنت بتتكلم عربي؟ أنت إرهابي، وأنا هنا دماغي انفجرت وإحنا ضد الإرهاب ومش إحنا والوحيدين اللي عندنا إرهاب، العالم كله عنده إرهاب"

يورى مرقدى

و أردف حديثه" دلوقتي اللي بيتكلم عربي هو إرهابي؟ قولت لازم أعبر عن حالي وأدافع عن حالي، شمتني لأني عربي فقتلته بقلمي، أنا معنديش سلاح غير الفن، يعني إيه واحد أمريكي يقول لمصري أنت إرهابي؟ من 4000 آلاف سنة لما الأهرامات كانت بتتبني كانت أوروبا معفنة، أنتوا كتبتوا أكبر مجازر في حق الهنود الحمر جايين تتكلموا علينا؟ أنتوا فين؟"

و أوضح " أغنية أنا عربي، أنا عملتها علشان أتكلم مع الغرب، ومترجمة على اليوتيوب لـ 7 لغات، ومحمد رمضان جدع أنا معرفهوش بس هو جدع، وقال في أغنيته أنتوا بتكلموا حكام العرب، كلمونا إحنا.

