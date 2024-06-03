تعرف على موعد حفل كاريوكي في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد كاريوكي لإحياء حفل غنائي ضخم بلبنان وذلك يوم ١٩ يونيو القادم وذلك بعد حفلهم الأخير بالأردن

كشف الفنان أمير عيد عن تفاصيل تحضيرات ألبوم برفقة فريقه كاريوكي ويقوم حاليا بالانتهاء من تسجيل جميع الأغاني.

وقال في تصريحات صحفية أنه من المقرر طرح الألبوم في شهر سبتمبر المقبل

تصدر إسم مسلسل دواعي سفر تريند محركات بحث جوجل، نظرا لعرض أولى الحلقات من المسلسل.



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، أبرزها إنقاذ علي الذي يجسد دوره الفنان أمير عيد لجاره القبطان إبراهيم الذي يجسد دوره كامل الباشا، بعد أن سقط الأخير أرضًا في شقته.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، أبرزها إنقاذ علي الذي يجسد دوره الفنان أمير عيد لجاره القبطان إبراهيم الذي يجسد دوره كامل الباشا، بعد أن سقط الأخير أرضًا في شقته.

وتتابع الأحداث وينقل علي القبطان إبراهيم إلى أحد المستشفيات.

واتضح من أحداث الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر أن علي يعمل مخرج إعلانات لكنه يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب وفاة والدته، ونتيجة لذلك قرر ترك كل أصدقاءه ومنزله بالشيخ زايد وعاد لمنزل أسرته في المعادي ليكون وحيدًا.