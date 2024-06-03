نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... الاميرة رجوة الحسين تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني تريند محركات بحث جوجل، وذلك بعد ظهورها بصورة جديدة أظهرت عليها علامات الحمل.

حيث شاركت رجوة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت من خلال الصورة بإطلالة ملكية أنيقة كالعادة، وكانت مرتدية فستان فيرنيا الطويل ذو الأكمام المطوية باللون الأحمر.

وتعتبر هذه الصور هي أول صورة رسمية للأميرة رجوة الحسين خلال حملها، الذي سبق وتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 10 أبريل الماضي، كما أنها تأتي في ذكرى زواجهما الأول الذي يصادف اليوم الأول من يونيو.

ذكرى زواج الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف



وفي سياق منفصل، تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في يونيو الماضي، وانعقد حفل الزفاف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، وتم بث حفل زفافهما بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهد حفل زفاف الأمير الحسين على الأميرة رجوة خالد السيف، حضور أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز.



كما حضر حفل الزفاف السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.

