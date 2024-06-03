نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سوسن بدر تعتذر عن مسلسل " 220 يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذرت الفنانة سوسن بدر عن مسلسل “ ٢٢٠ يوم ” للنجم كريم فهمي وذلك بعدما تأجل تصويره أكثر من مرة.

كما تنتظر سوسن بدر عرض الجزء الثاني من مسلسل “ البحث عن علا” الذي من المقرر طرحه قريبا.

اعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بعد تكريمها عن الجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا" المقرر عرضه يوم 6 يونيو على منصة "واتش إت" حصريًا، حيث وجهت رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وشاركت "سوسن" صورا من تكريمها أمس، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "كل الشكر والمحبة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. كل الشكر للشركة المتحدة والقائمين عليها.. تكريمى وفريق عمل أم الدنيا جزء 2.. يبدأ عرضه 6 /6 على واتش إت".

وقد أعلنت منصة واتش ات عن موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل أم الدنيا والتي ستبدأ في يوم الخميس المقبل الموافق يوم 6 من شهر يونيو الجاري عبر المنصة الرقمية الشهيرة واتش ات، حيث يتم عرض حلقتين كل اسبوع والعمل مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والإخراج لـ محمود رشاد.