نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر التطورات الصحية لـ أمير المصري بعد تعرضه لحادث أثناء تصوير عمل خارج البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفنان أمير المصري، لحادث أثناء تصوير عمل فني خارج مصر، نقل على إثره لأحد المستشفيات، حيث شارك والده أحمد المصري صورا لابنه من داخل المستشفى على حسابه على "فيسبوك "،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "حادثة أثناء التصوير لأمير ابني.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله دعواتكم ".

تعليقات الجمهور على منشور والد أمير المصري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف حمد لله على سلامته، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة يا رب العالمين، ربنا يحفظه ويباركلك فيه، وغيرها من التعليقات.



أمير المصري يستمر في دعم القضية الفلسطينية

وكان الفنان أمير المصرى قد تحدث عن دعمه لفلسطين، خلال حفل توزيع جوائز البافتا، قائلا: "عندما رأيت الأحداث، لم أقدر على الصمت وصورت فيديو دعما للقضية، فضلا عن حديثى عن القضية على المسرح فى حفل توزيع الجوائز، وكنت وقتها أقول لنفسى كيف أكون سعيدا وهناك ناس تعانى وتموت".

وأكد: "بالفعل خسرت عملا هناك، وهو دور مهم فى مسلسل كبير فى هوليود، وكان بمثابة نقلة كبيرة لى، ولكنى لم أشعر بالضيق، لأننى شعرت بأننى صاحب قضية ولى موقف، وهو أهم من أى شىء ومن أى عمل".

وتابع: "وأرى أننا جميعا لدينا مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، ومن الواجب على كل شخص فى مقدرته عمل شىء أن يقوم به".



آخر أعمال أمير المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال أمير المصري مسلسل مليحة، الذى دعم القضية الفلسطينية، هو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ومن بطولة: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

