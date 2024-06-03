بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة وأبطال ومواعيد عرض مسلسل "مفترق طرق"



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم مسلسل "مفترق طرق" تريند محركات بحث جوجل، وذلك عقب عرض الحلقة الثانية من المسلسل

ودارت أحداث الحلقة الثانية بحث أميرة “هند صبري” بكل ما تمتلك من قوة البحث عن دليل لبراءة فادية، وتساعدها في بحثها ولاء حنفي وتستجوب أميرة زوجة المجني عليه الثانية ولكنها لا تصل إلى نتيجة في ظل تعنت النيابة معها.

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 2

وخلال مسلسل مفترق طرق الحلقة 2 تعلم دارين بما تفعله أميرة وتطلب منها أن تذهب إلى الجلسة المقبلة من القضية وتطلب التأجيل وتمنح زميلها رامز القضية، وتشعر أميرة. بالضغط الشديد خاصة في ظل تحكمات “حماتها” وتنهار من الضغط.

تحاول والدة زوجها التخفيف عنها والاعتذار لها عن أي مضايقات قد تسببت فيها دون قصد ودعمتها، وبالفعل تنجح أميرة في إيجاد دليل لصالح موكلتها في فيديوهات كاميرا المراقبة تثبت كسل فرد الأمن الذي يعمل بالمصنع وأنه يزيف فيديوهات المراقبة ليثبت أنه يعمل بجد في حين أنه لا يؤدي عمله على أكمل وجه فأبطلت حجة النيابة في تكذيب موكلتها واكتسبت ثقة دارين التي طلبت منها الاستكمال في القضية.

كما اكتشفت أميرة كذب الزوجة الثانية للمجني عليه في أمر وجود عمل خاص له إلى جانب كونه موظف، وتم الكشف أن القتيل شريك في محل للحيوانات مع شقيق زوجته الثانية وأن هناك أزمة شيكات بينهما وبمواجهة الزوجة الثانية بالدلائل وأن شقيقها لديه حساب في البنك الذي وجد علامته على طرف الشيك الموجود في مسرح الجريمة تم إخلاء سبيل فادية.

وتشعر أميرة بالسعادة بعد إخلاء سبيل موكلتها وأيضًا بسبب تغير معاملة والدة عمر “ماجد المصري” لها، ولكنها تشعر بالإحباط حينما تواصل معها عمر ليخبرها أن فريق الدفاع عنه وصل لخطة تمكنه من البراءة في الاستئناف.



أبطال مسلسل مفترق طرق

ويُشارك في بطولة مسلسل مفترق طرق بجانب إياد نصار وهند صبري، نخبة من نجوم الفن، من بينهم هدى المفتي، علي الطيب، ماجد المصري، جومانا مراد، وإخراج أحمد خالد موسى، ويتكون من 45 حلقة، وهو رقم قياسي بالنسبة لهند صبري التي لم تُشارك من قبل في عمل بهذا العدد الكبير من الحلقات.

موعد عرض مسلسل مفترق طرق 2024



مسلسل مفترق طرق هو النسخة العربية المُقتبسة من المسلسل الأمريكي الشهير “The Good Wife”، ويذاع المسلسل على منصة شاهد وقناة MBC مصر وقناة MBC مصر 2