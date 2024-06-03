نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم سامي تكشف نصيحة والدتها قبل الزواج: متجيش تحكيلي مشاكلك مع جوزك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النائبة صبورة السيد عن كواليس فرح ابنتها الفنانة الشابة ريم سامي وزوجها محمد المغازي، وذلك خلال استضافتها في برنامج آخر اليوم والذي تقدمه الإعلامية سارة نخلة على قناة هي.



صبورة السيد تكشف عن علاقتها بابنتها

وعلقت صبورة السيد عن علاقتها بابنتها قائلة: "ريم كانت مالية علينا البيت وباباها كل مايكلمها يعيط لكن أنا متماسكة شوية ومفتقداها جدًا لأنها طيبة وحنونة ونسمة البيت، اخدت النصيب الأكبر من الدلع في البيت مع إنها مسؤولة لكن محمد دلعها وكان بيحس إنها بنته مش اخته من صغرها وهي واخدة اهتمام البيت كله".

تصريحات ريم سامي



قالت الفنانة ريم سامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر اليوم أن والدتها هي صاحبة الفضل عليها وأوضحت: " هي أطيب أم في الدنيا هي علمتنا كل حاجة ومن غيرها احنا ولا حاجة هي قدوة كبيرة لأي ست نفسي لما أكبر ابقى زيها هي ست قوية وحنينة وعندها شخصية مختلفة، هي عمرها مازعقتلي وتاني يوم خلصت جامعة لقيتها بتصحيني الساعة ٧ الصبح بتقولي يلا في شغل أنا معنديش بنات تقعد في البيت ونزلت اشتغلت معاها".



كما كشفت ريم سامي عن نصيحة والدتها لها قبل الزواج: "قالتلي لو اتخانقتوا متجيش تحكيلي عشان انا ممكن أشيل منه لكن انتي هتصالحيه عادي، وبتقولي الست شاطرة لازم تبقى شاطرة في كل حاجه في بيتها وشغلها ناجحة مع جوزها وأولادها".



برنامج آخر اليوم برنامج حواري متنوع تقدمه الاعلامية سارة نخلة على شاشة قناة "هي"، يتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والفنية والاقتصادية، ويستضيف عددا من النماذج الملهمة والشخصيات المؤثرة في جميع المجالات، يذاع كل يوم سبت وحد من كل أسبوع الساعة السابعة مساء.

