شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد ماهر ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وتحدث عن بدايته الفنية وأول أعماله، وكشف سر عشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية، وتحدث أيضًا عن أسرته وأولاده، ويرد لكم “دوت الخليج الفني” أبرز التصريحات خلال الحلقة.

نشأة أحمد ماهر في منطقة بولاق

تحدث الفنان أحمد ماهر نشأته في منطقة بولاق أبو العلا، مشيرًا أنها مكان رائع بوجود الرجال الأقوياء، قائلًا: "أنا ابن منطقة بولاق أبو العلا بلد وحي الجدعان، المكان اللي هزم نابليون".

وأضاف:" في صغري لم أعيش في بيت والدي، لكن كنت عايش في بيت خالتي، هي كانت مديرة مدرسة والحقتني بالمدرسة في سن صغير".

علاقة أحمد ماهر بنجله محمد

ودخل الفنان أحمد ماهر في نوبة من البكاء أثناء حديثه عن علاقته بـ نجله الفنان محمد أحمد ماهر، مؤكدًا حبه الكبير له، قائلًا: "أنا ومحمد اتصاحبنا من بعد 3 إعدادي، والنهارده محمد مش ابني، محمد أبويا، هو اللي بيحرص على حاجات أنا مش واخد بالي منها، فأنا مشوفتش هذه الحنية إلا هنا، أخوه مش كده، الحنية هنا كما لو أنه أنجبني مش العكس".



أمنية أحمد ماهر

كشف أحمد ماهر عن أمنيته قائلا: "أنا كان نفسي يكون عندي بنت أوي، لأني شوفت تعامل والدي مع أختي البنت كان بيدللها الدلال وكل الهنا للبنوتة، فمن عشق أبويا ليها حبيت البنوتة".

أعمال أحمد ماهر الفنية

وتحدث أحمد ماهر عن أعماله الفنية، حيث أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية والتي نالت استحسان المشاهدين وتنوعت ما بين درامية وسينمائية ومسرحية، قائلًا: "شخصية مصطفي عبد العظيم بمسلسل "رأفت الهجان" شرف عظيم إني شاركت في هذا العمل وقدمت شخصية من أبطال المخابرات، وشاركت في مسلسل "ذئاب الجبل" بشخصية دبور، اللي نجحت بشدة وكانت مدخل لقلوب أهالينا في صعيد مصر".