نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر عن حماتها:" هي أمي التانية وفي المشاكل بتقف معايا أنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت النائبة صبورة السيد ضيفة في برنامج "آخر اليوم" والذي تقدمه الاعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي، وروت الكثير من كواليس حياتها المهنية المليئة بالإنجازات والتحديات.

تصريحات مي عمر

وعلقت الفنانة مي عمر على علاقتها بحماتها خلال مداخلة هاتفية قائلة:" علاقتي بحماتي إنها أمي التانية وملهاش علاقة بمحمد لإني باخد رأيها في حاجات كتير وهي بتهتم جدًا بأعمالي وبتتفرج قبل الناس هي بتعرف تحتوينا كلنا ولما بيبقى في مشكلة بروحلها هي بتقف معايا أنا".

وأضافت: "في صفات مشتركة بيني وبينها زي إنك تكوني كتومة متحكيش كل حاجة لأي حد لما بيبقى في مشاكل بحكي للناس القريبة مني أوي الناس اللي بتحبني بجد وبتخاف على مصلحتي بجد مش الناس اللي ليها مصالح أخرى، وانك تفكري كويس أو ي قبل ماتاخدي قرارات".

مي عمر عن تعليقات الجمهور على علاقتها بمحمد سامي: مبخافش من الحسد

أما عن تعليقات الجمهور على علاقتها بالمخرج محمد سامي، قالت: "مبخافش من الحسد ومبركزش خالص مع الحاجات دي، وبشوف ناس كتير مبسوطة وبتقول كلام كويس وإيجابي وبيسألوا طب ازاي دا وبيشوفونا بصورة حلوة وعايزين يعملوها".

أهم صفات الفنانة مي عمر

كما كشفت النائبة صبورة السيد عن أهم صفات الفنانة مي عمر كزوجة وأم قائلة: "هي بنتي ومرات الغالي وأم الغاليين هي عندها مؤهلات كتير أوي إنها تبقى أم أحلى أحفاد وأحلى حفيدات هي غالية وحنونة ومؤدبة وتستاهل اللي هي فيه واكتر".

وأضافت: "بقول الله خير حافظا وبنقرأ قرآن بس ليه الناس مبتحبش تشوف اتنين بيحبوا بعض، واحنا ارتبطنا بفنانين زمان السيدة فاتن حمامة وشادية ومريم فخر الدين وكنا بنحب نشوف الرومانسيات والحب بتاعهم لكن دلوقتي بنستغرب ان احنا نشوف زوجين حلوين ودول نموذج وياريت كل راجل يبقى بيهتم بمراته وهي تهتم بجوزها ويبقوا قدوة كويسة لعمار البيوت".

برنامج آخر اليوم برنامج حواري متنوع تقدمه الاعلامية سارة نخلة على شاشة قناة "هي"، يتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والفنية والاقتصادية، ويستضيف عددا من النماذج الملهمة والشخصيات المؤثرة في جميع المجالات، يذاع كل يوم سبت وحد من كل أسبوع الساعة السابعة مساء.

