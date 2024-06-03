نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيجي وبيلا حديد تتبرعان بـ 1 مليون دولار لضحايا غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرار لدعمهما الغير مشروط للقضية، أقدم الشقيقتان جيجي وبيلا حديد على تبرع جديد قدمتاه لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة.

ووفق ديد لاين، تبرعت الشقيقتان بمبلغ 1 مليون دولار، لصالح المساعدات الانسانية الموجهة لضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورغم انتقادات كبيرة طالته بسبب خطابه الداعم لغزة بعد حصده للأوسكار، أعلن المخرج جوناثان جلزير، عن انطلاق حملة جمع تبرعات لصالح غزء تحت عنوان سينما لأجل غزة.

ووفق ديد لاين، الحملة شارك بها مجموعة مميزة من صناع السينما في هوليوود، وجمعت للآن ما يقرب من 50 ألف دولار من التبرعات.

خطاب وقف إطلاق النار

تقدم مجموعة من كبار النجوم في هوليوود بطلب رسمي للرئيس الامريكي جو بايدن لاتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار خلال العدوان الجاري حاليًا في قطاع غزة من الجانب المحتل.

ويقول موقع ديد لاين، أن مجموعة من كبار النجوم في هوليوود، تحركوا بالتعبير عن تعاطفهم مع الضحايا من المدنيين في غزة، مطالبين بايدن بإجبار الجانب الاسرائيلي المحتل بوقف فوري لإطلاق النار.

ومن ضمن الفنانين الذين تقدموا بهذا الطلب في خطاب جماعي، كل من ريز أحمد ومارك رفالو، وجيسكا شاستين، وكيت بلانشيت ورزاريو داوسون، واوسكار اسحاق، وواكين فينيكس، واليسا ميلانو وجون ستيورات.

تضامن معهود

والمجموعة التي عبرت عن تضمانها ليس بالجديد عليهم المشاركة في حملات تضامن مشابهة، وأبرزهم الممثلة جيسكا شاستين، التي سبق وأن تضامن مع عدد من القضايا الانسانية.

وفي الوقت نفسه، وقع الاختيار على النجمة جيسكا شاستين لتكون رئيسة للجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي إلى جانب مجموعة مميزة من صناع السينما العالميين.