نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داكوتا فانينج تحضر العرض الخاص لـ The Watchers في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة الشابة داكوتا فانينج للعرض الخاص لفيلمها الجديد The Watchers في مدينة نيويورك وسط حضور إعلامي وجماهيري مميز.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي يعتبر أول تجربة افلام رعب تخوضها داكوتا في مسيرتها المميزة.

وفي حوار جديد لها مع مجلة Harper's Bazaar، كشفت الممثلة الشابة داكوتا فانينج عن علاقتها المقربة من النجم الكبير توم كروز.

ووفق ديلي ميل، قالت داكوتا، أن كروز كان أول من اهداها هاتفها خليوي، خلال عملها معه في بطولة فيلم الخيال العالمي "وور أوف ذا وورلدز".

ذلك بعد أن ظهر النجم توم كروز في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الجزء الثامن المرتقب من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، في موقع تصوير الفيلم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن، بمشاركة فانيسا كيربي.

وكانت قد كشفت لقطات جديدة عن بدء العمل على تصوير الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة للنجم توم كروز.

ونقلت ديلي ميل، لقطات نشرها صناع الفيلم خلال تجوالهم في مناطق محيطة بموقع التصوير شملت توم كروز وهايلي اتويل.

وكان قد استقر النجم توم كروز على أن يكون أول مشروع سينمائي له بعد الانضمام لشركة الإنتاج السينمائي البارزة Warner Bros، جزء ثاني من فيلم الحركة الناجح Edge of Tomorrow.

ووفق ديلي ميل، كان قد انهى توم كروز شراكته مع شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة باراماونت بعد ثلاث عقود من التعاون لينضم لـ Warner Bros.

طرح الجزء السابع

وسبق ذلك، احتفال توم كروز بالعرض الخاص للفيلم بعدد من أهم المدن في العالم، كان منها العاصمة الإيطالية روما.

والجزء السابع الجديد من فيلم مهمة مستحيلة، يطرح بعنوان Dead Reckoning Part One، الفيلم يطرح على جزئين، الجزء الثاني منه سيكون الثامن من السلسلة ككل.

ويشارك في بطولة هذا الجزء بجانب توم كروز، هايلي أتويل مجسدة شخصية جريس، وريبيكا فيرجسون مجسدة لشخصية إيلسا فاوست، وفانيسا كيربي، وانضم حديثا لفريق العمل بوم كليمنتيف واساي موراليس، مع نجم الأجزاء السابقة من السلسلة سايمون بيج.

استمرار العمل لسن الـ 80

وعلى هامش ترويجة للفيلم الجديد، في حوار جديد أجراه على هامش الحملة الترويجية لفيلم مهمة مستحيلة الجديد، كشف النجم الكبير توم كروز، عن رغبته في الاستمرار بالعمل في السينما لسن متقدمة، على غرار النجم القدير هاريسون فورد.

والحوار الجديد أجراه توم كروز مع صحيفة Sydney Morning Herald في أسترليا حيث احتفل كروز مؤخرًا بالعرض الخاص لفيلم مهمة مستحيلة هناك.