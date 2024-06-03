نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الحياة منتهى اللذة" وسام شرف لي وهذا سر طرح أغنية "أنا عربي".. أبرز تصريحات يوري مرقدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان يوري مرقدي، أمس ضيفًا في برنامج "أجمد 7"، مع الإعلامية جيهان عبدلله، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء كواليس فترة غيابه لسنوات، وتحدث عن مشواره الفني وحياته الشخصية، ويرصد لكم "دوت الخليج الفني" أبرز التصريحات خلال الحلقة.

سبب غياب يوري مرقدي

قال يوري مرقدي أن سبب اختفائه لسنوات، وذلك هو رغبته في العودة لنفسه، قائلًا: "أحيانًا أشعر أني لا أعرف أين اختفيت، أنا لم أذهب لأي مكان، من بعد أغنية "عربي أنا"، شعرت أنني أريد العودة لنفسي، وألبوم "عربي أنا"، كانت حالة، كتبتها بكل صدق، وكنت لا أفكر أنني كنت سأغنيها أم لا".

وأشار إلى أن كلمات أغنية "عربي أنا" كانت مثل الخواطر التي تراوده، قائلًا:" الأغنية كلماتها كانت مثل خواطر بالنسبة لي، واعتقد توقيت الأغنية وكل عوامل الأغنية، مثل غنائي الفصحة، والمزيكا المبنية على موسيقى الجاز، كانت مختلفة، وأنا من بعدها لم أتنفس من زخم الأعمال الفنية".

تجربة يوري مرقدي في التمثيل

تحدث يوري عن التجربة التمثيلية الوحيدة التي خاضها من خلال مشاركته في بطولة فيلم "الحياة منتهى اللذة"، قائلًا: "الفيلم عُرض سنة 2005 وأجد شباب عندهم 16 سنة حاليًا بيقولوا لي بيحبوا أغاني العمل ومش عارف لحقوا سمعوها فين، ولما كلموني صناع الفيلم وقتها وقالوا لي عايزينك معنا في العمل قلت لهم بالتأكيد فيها حاجة غلط أو بتهزروا، وكان دور بطولة وكانت حاجة أكبر من إن دماغي يستوعبها والتجربة كانت بمثابة وسام شرف لي".

أحدث أعمال يوري مرقدي الفنية

تحدث "مرقدي" عن عودته مؤخرًا بأغنية "أنا عربي"، وهو تعرض أحد الأشخاص للإهانة، مُعلقًا: "كان فيه فيديو لفت نظري لبائع في نيويورك تعرض لإهانة من أحد الأشخاص ووصفه بأنه إرهابي لأنه فقط يتكلم اللغة العربية، وهنا عقلي توقف وقررت أقول لأ لازم أعبر عن حالي وأدافع بسلاحي وهو الفن".

سبب غناء يوري مرقدي أغاني من تأليفه

وأضح "مرقدي" في حديثه موضحًا أنه لا يسطتيع غناء أغنية ليست من كلماته، قائلًا:" أنا اكتشفت أني ما بقدر أغني أشياء لا تشبهني، البعض يعتبر أني عندي نرجسية لأني أكتب وأغني لنفسي، ولكن ما بقدرش أغنية كلمات لشاعر آخر أنا مش حاسسها، والمرة التي قررت الغناء فيها أغنية مصري ذهبت لصديقي عمرو مصطفى وقلت له نفسي أعمل أغنية مصرية، كان هذا في 2005 وقدمنا أغنية (بحبك موت) ولكن قررت أوزع الأغنية بنفسي لكي تكون روحي فيه".