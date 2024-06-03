غدًا.. مصطفى قمر ضيف برنامج "أجمد 7"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان مصطفى قمر، غدًا الثلاثاء، ضيفًا في برنامج "أجمد 7"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، مع الإعلامية جيهان عبدلله، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياته الخاصة ومشواره الفني، ويتحدث عن أحدث أعماله الفنية.

نشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،البوستر الرسمي للحلقة وعلقت عليه: "استنوا يوم الثلاثاء الفنان مصطفى قمر في أجمد7 مع جيهان عبدالله".

آخر أعمال مصطفى قمر

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر الفنية، هو فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي تم عرضه عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا ولاقى إعجاب الجمهور.

أبطال وصناع فيلم "أولاد حريم كريم"

شارك في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" بجانب الفنان مصطفى قمر عدد كبير من النجوم أبرزهم: داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.