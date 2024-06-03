نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم The Garfield Movie يتصدر شباك التذاكر الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم الرسوم المتحركة الجديد The Garfield Movie، في تحقيق إيرادات كبيرة بشباك التذاكر الأمريكي متجاوزا المنافسين.

ووفق ديد لاين، الفيلم حتى الآن حقق إيرادات بقيمة تصل لـ 200 مليون دولار حول العالم، متجاوزًا فيلم كريس هيمسورث الجديد Furiosa الذي يعاني من إيرادات مخيبة.

وشهد الفيلم الجديد للنجم كريس هيمسورث Furiosa: A Mad Max Saga، إيرادات كارثية في شباك التذاكر، بعد تحقيقه محليًا 168 مليون دولار فقط.

ووفق ديلي ميل، الفيلم بلغت ميزانية إنتاجه 251 مليون دولار، وصنع ليكون أحدث جزء من سلسلة أفلام "ماد ماكس".

يأتي ذلك بعد أن ظهرت أنباء عن مشاركة النجم مارك رافلو بطولة فيلم سينمائي قادم سيكون من بطولة النجم كريس هيمسورث يطرح بعنوان Crime 101.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون مقتبس، وسيعتبر أحدث مشاركة بين الثنائي بعد بطولتهما لأفلام مارفل.

وفي الوقت الحالي، يستمر كريس هيمسورث وآنيا تايلور بالحملة الترويجية لفيمهمها الجديد Furiosa: A Mad Max Saga.

ووفق ديلي ميل، بعد الاحتفال به في كان، حضر الثنائي العرض الخاص الجديد للفيلم، في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

تألق بمهرجان كان

وضمن فعاليات ثاني أيام كان السينمائي الدولي، حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديد Furiosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

هجوم على مخرجين كبار

يأتي ذلك، بعد أن قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال أن هذه الانتقادات غير واقعية، وأنها دون شك سببت له الضيق.

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص أدائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور أداء هيمسورث لثور في عدد من أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل آخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله أنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع الذي ظهر ضمن الأحداث.