نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر النجمة إسعاد يونس، حاليًا عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "تيتا زوزو"، وتجسد خلال أحداثه شخصية وكيل وزارة الزراعة.

أبطال تيتا زوزو



تيتا زوزو، يدور في إطار اجتماعي لايت، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إيمان يوسف، ومجدي بدر، وعدد من الأطفال، والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز ومن إخراج شيرين عادل.

مشاركة إسعاد يونس في إنترفيو



وفي سياق آخر، تظهر إسعاد يونس ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل إنترفيو، بطولة رنا رئيس، والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة WATCH IT، والعمل يمثل أولى بطولات رنا المطلقة في الدراما، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

آخر أعمال إسعاد يونس

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس مسلسل كامل العدد +1، الذي شاركت في بطولته مع دينا الشربيني وشريف سلامة، وجسدت خلال شخصية حياة عبدالجواد، وهي فنانة معتزلة تعود إلى التمثيل مع تتابع الأحداث، وهى والدة شريف سلامة وحماة دينا الشربيني بالعمل.



والمسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء، خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.

أبطال مسلسل كامل العدد

والعمل مكون من 15 حلقة، عُرض في النصف الأول من رمضان الماضي على منصة شاهد وقناة ON، وشارك في بطولته أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.