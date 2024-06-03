"النصر جاي قريب".. شريف منير يعلق على أحداث فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - لازال الفنانون يسعوا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بإيصال صوتهم لجميع أنحاء العالم، وحرصًا على ذلك قام الفنان شريف منير بالتضامن مع القضية الفلسطينية خاصةً بعد الأوقات الصعبة التي مرت عليهم من انتهاكات وقصف أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال وأهالي غزة الأبرياء، من أجل المطالبة بحقوقهم.



فقد أعرب الفنان شريف منير عن استيائه الشديد وألمه من الأحداث التي تمر على أهالي غزة خلال الفترة الحالية، والتي تسببت في قتل الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء.

تصريحات شريف منير



فكشف شريف منير عن غضبه في تصريحات تلفزيونية له قائلًا: "الشعب الفلسطيني بيتعرض لظلم وتجبر كبير مش لاقي حاجة أقولها واللي يضايق أكتر في الموضوع تلاقي يطلع يقول حان الوقت لوقف إطلاق النار واللي فات ده كان إيه، أنا متألم جدًا، وإن شاء الله النصر جاي قريب".



أحداث فيلم “السرب”



يذكر أن آخر أعمال شريف منير فيلم "السرب" والتي تدور أحداثه حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

أبطال فيلم" السرب"

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.