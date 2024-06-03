نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم بوليوود يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم Manthan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة مومباي حضورًا مميز لعدد من كبار نجوم بوليوود احتفالًا بعرض فيلم جديد بعنوان Manthan.

ووفق إنديا توداي، عرض الفيلم حضره إلى فاضل وجاكي شروف وعدد من أبرز نجوم بوليوود.

وكانت قد شهدت بوليوود احتفالًا مميزًا بالعرض الخاص للإعلان الترويجي للفيلم الهندي الجديد Tipppsy بحضور جماهيري كبير.

وضمن أخبار بوليوود، تم تأجيل الفيلم القادم "Ishq Vishk Rebound" بطولة روهيت ساراف وباشمينا روشان بسبب عدم اهتمام كبار الموزعين بالفيلم.

ووفق إنديا توداي، يأتي التأجيل على الرغم من جاهزيته الكاملة، إلا أن الفيلم قد يحصل على إصدار محدود ومن ثم يجد جمهوره على منصة البث المباشر.

فيلم LSD 2

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الشبابي الجديد LSD 2، ضمن أحدث مشروعات بوليوود الشبابية.

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يتناول قضية العلاقات العاطفية التي يعيشها الشباب عبر الانترنت.

بطولات نسائية جديدة

وضمن أخبار البطولات النسائية في بوليوود، استمر فيلم البطولة النسائية الجديد في بوليوود Crew بتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر من بطولة كارينا كابور.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي ضم في بطولته كريتي سانون وتابو، نجحت إيراداته في أن تصبح ثاني أكبر افتتاحية في شباك التذاكر في بوليوود منذ بداية عام 2024.

وكان قد شارك النجم الهندي الشاب ديلجيت دوسناجيه متابعيه لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم Crew الجديد الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجمات بوليوود.