نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حرق منزلها.. شقيق سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شقيق الفنانة سمية الألفي، عن الحالة الصحية لشقيقته بعد تعرضها لأزمة صحية فور حدوث حريق في منزلها أمس بسبب ماس كهربائي، أدى إلى احتراق الشقة بالكامل، ما نتج عنه استدعاء الإسعاف على الفور لإنقاذها ونجلها عمر.

تصريحات شقيق سمية الألفي



وقال شقيق الفنانة سمية الألفي في تصريحات صحفية له أنها بدأت في التحسن، ولا زالت في منزل نجلها أحمد الفيشاوي، فبعد خروجها من الحريق اتجهت له على الفور.



تفاصيل حريق منزل سمية الألفي



وكان قد نشب أمس حريق بشقة الفنانة سمية الألفي وإصابتها باختناق، نتيجة حريق اندلع داخل شقتها بالجيزة.



تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق قبل امتداده للطوابق الأخري، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي وإصابتها باختناق جراء الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



كشفت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ودفعت بسيارتي إطفاء، وتبين أنه نشب في شقة بالدور 5 لعقار مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفي.