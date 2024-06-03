عاجل| بعد استقالة الحكومة.. ما موقف وزيرة الثقافة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الرئاسة، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحالية، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات.



وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة "من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق أهداف الدولة التي على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان ضمن أهداف الحكومة المرتقبة "وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي، والخطاب الديني المعتدل".



كما أشار البيان إلى أن مهمة الحكومة الجديدة "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".



موقف وزيرة الثقافة

وأفادت الكثير من المصادر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة وزير الثقافة، تقترب من الاستمرار في منصبها بعد تشكيل الحكومة المرتقبة، وجاء الاستمرار بعد تحقيقها إنجازات عديدة خلال فترة توليها وزراة الثقافة أبرزها تنفيذ مشروع سينما الشعب وهو مشروع مهم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوصيل الخدمة السينمائية إلى المناطق المحرومة.

خطوات تكليف الحكومة



وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيانًا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.



يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.

يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.

يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء (نحو 300 نائب).

يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.



يشار إلى أن مصطفى مدبولي تولى رئاسة الحكومة منذ يونيو عام 2018، وشهدت حكومته تعديلات أكثر من مرة.