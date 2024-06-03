رانيا يوسف تتعاقد على مسلسل جديد بعنوان "سيما ماجي".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة رانيا يوسف لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيما ماجي"، وهو من تأليف حسان دهشان، ومن المفترض أن تبدأ تصويره خلال الأيام القادمة بعد أن تنتهي الشركة المنتجة من ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



رانيا يوسف تستأنف تصوير مسلسل جريمة منتصف الليل



كما أنها استأنفت خلال الأيام السابقة تصوير مسلسلها الجديد جريمة منتصف الليل، الذي كانت من المفترض أن تشارك من خلاله في الموسم الرمضاني السابق إلا أنه تم تأجيله، ويشارك فيه كل من ملك قورة، أحمد عبد العزيز، صلح عبد الله، محمد عز، عفاف شعيب وآخرين.



رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل السرداب

وعلى صعيد آخر، تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل السرداب، بطولة أحمد حاتم تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، ويشارك فيه كل من آية سماحة، محمد روضان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ وآخرين.

آخر أعمال رانيا يوسف السينمائية

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف فيلم الملكة، بطولة هالة صدقي تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فيه كل من باسم سمرة، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، انتصار، بدرية طلبة، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، محمد محمود.



آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وشارك في العمل كل من يوسف عثمان، عمرو وهبة، تامر عبدالمنعم، ميمي جمال وآخرين.

