"المغارة المسحورة" في ختام عروض مسرح الطفل بالإسكندرية.. الليلة

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم فرع ثقافة الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي "المغارة المسحورة" بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي المغارة المسحورة

العرض من تأليف الكاتب السكندري أيمن فتيحة، ويناقش مفهوم التربية الإيجابية من خلال قصص وحكايات يقصها الراوي على مجموعة من الأطفال لتنشيط ذاكرتهم وتنمية الخيال الإبداعي لديهم.

صناع العرض المسرحي المغارة المسحورة

"المغارة المسحورة" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، إعداد مؤمن هشام، تصميم ديكور صفوت عادل، إضاءة جاسر الفرن، ملابس دعاء عرابي، تنفيذ موسيقى أمجد ماجد، ماكياج لينا محمود، إكسسوارات نبيلة ونجوى أحمد، مخرج منفذ رودينا طارق، كيروجراف وإخراج سمر القصاص.

أداء تمثيلي: الفنان محمد فاروق، الفنانة نجوي، الأطفال آدم العبد، جوليا عمرو، أحمد درويش، جويرية رضا، محمد هشام، آسر صلاح، ياسين عمرو، رافن رامو، أحمد محمد، روبيرت رامو، همسة محمد، أيتن إبراهيم، لارين محمد، معاذ محمد، ساجد العبد، جوري إسلام، غزل محمد، عُدي محمد، أيسل محمد، هنا محمد،فاروق مؤمن، وأحمد محمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويأتي العرض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.