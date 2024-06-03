نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. برنامج العودة إلى الجذور يكرم الأديب محمد عبد المطلب بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لقاءً أدبيًا، لتكريم الأديب الكبير محمد عبد المطلب، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، في السابعة مساء الخميس المقبل ٦ يونيو، بقصر ثقافة سوهاج، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر.

برنامج العودة إلى الجذور

يتضمن اللقاء الذي يديره الشاعر أوفى الأنور، حديثًا عن السيرة الذاتية والإبداعية لعبد المطلب، والعوامل التي أثرت في حياته الأدبية، وذلك بمشاركة الأدباء عبد الرحمن الشريف، أشرف أيوب، وحسين علام.

نبذة عن الكاتب محمد عبد المطلب

الكاتب محمد عبد المطلب، أحد رواد القصة القصيرة والرواية، له دور كبير فى إثراء الحركة الثقافية داخل محافظة سوهاج وفي صعيد مصر من خلال مشاركاته الفاعلة في الندوات والمؤتمرات الأدبية.

عمل رئيسًا لنادي أدب محافظة سوهاج، وأيضًا لفرع الاتحاد لوسط وجنوب الصعيد، بجانب عضوية اتحاد كتاب مصر.



تتلمذ على يديه الكثير من الكتّاب الذين تميّزوا وتفردوا في مجال الكتابة.

وواصل عطائه بتجربة بتأسيس نادى أدب الطفل بقصر ثقافة سوهاج، وصدر له مجموعة متميزة من الكتب والمجموعات القصصية منها "بيت قصير القامة" عن سلسلة أقلام الصحوة والكلمة الجديدة بالسويس عام 1981، "مدن الأعمار القصيرة" عام ١٩٨٥، و"ثرثرة رجل طموح" عام ٢٠٠٢، كتاب "المؤتمرات الأدبية والحقائب الخاوية " مشترك مع فاروق حسان، ومحمد محمود عثمان.

كما شارك في العديد من المهرجانات الأدبية والمسابقات القصصية، ونُشرت قصصه في مصر وكثير من البلاد العربية، ونال على إثرها عدة جوائز وشهادات تقدير.

برنامج "العودة إلى الجذور" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث مسعود شومان، ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الكتاب وتقديم شهادات حول علاقة تجاربهم الإبداعية بالمكان وتراثه عبر العودة إلى جذورهم، ويقوم على تنفيذ الفعالية الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع، ويقام اللقاء بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج.

