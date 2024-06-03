فن ومشاهير

تخرج دفعة جديدة من ورشة "الدراسات السينمائية" بقصر السينما

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخرج دفعة جديدة من ورشة "الدراسات السينمائية" بقصر السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر السينما بجاردن سيتي، أمس الأحد، تخرج دفعة جديدة من المشاركين بدورة "الدراسات السينمائية الحرة"، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تخرج دفعة جديدة من دورة الدراسات السينمائية الحرة

 

وسلمت شهادات الورشة للمتدربين بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرج فخر الدين نجيدة، وسهام بحر مدير القصر.

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الورشة التدريبية أقيمت بالمجان على مدار ثلاثة أشهر وتضمنت عددًا من المحاضرات العامة والتخصصية في مجالات: الإخراج، كتابة السيناريو، المونتاج، المعالجة الدرامية، والديكور، مع التعريف بأنواع الفنون.

تدريبات عملية خاصة بالمونتاج

 

كما اشتملت على عدة تدريبات عملية خاصة بالمونتاج باستخدام برنامجي "أدوبي بريمير وفينال كات"، قدمها نخبة من الأكاديميين والمختصين من أبرزهم: د. أشرف محمد، د. نادر رفاعي، د. مختار يونس، والمخرجين أشرف فايق، وعصام حلمي، المونتير السينمائي حسام المحفوظي، ومهندس الديكور شادي عناني.

 

وقدمت هيئة قصور الثقافة الورشة للرواد، في الفترة من يناير وحتى مارس العام الحالي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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