نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يتكفل بعلاج المنتج سعيد إمام وسفره إلى فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر النجم تامر حسني التكفل بمصاريف علاج المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد معاناة الأخير في الفترة الأخيرة وإصابته بإنسداد الشريان التاجي الذي نتج عنه عيب خلقي في صمام القلب، ومن المقرر سفر امام إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة بعد تخليص كافة الإجراءات.

المنتج سعيد امام



ووجه المنتج سعيد إمام في تصريحات صحفية الشكر للنجم تامر حسنى على مساندته ودعمه له حيث يجمع بينهم علاقة صداقة قوية من فترة كبيرة، مؤكدًا أنه تواصل معه بعد علمه بتفاصيل حالته، وأبلغه عن تكفله بمصاريف علاجه.



وأجرى مؤخرًا المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر.



معلومات عن المنتج سعيد امام

يذكر أن سعيد إمام حقق نجاحًا في الفترة الأخيرة مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى منهم بهاء سلطان وعبد الفتاح الجريني وبوسى وغيرهم،

سعيد إمام مدير روتانا في مصر الرجل الذي قدم خدمات جليلة للفن في الوطن العربي والذي يعود له الفضل في بروز نجوم غنائية من مختلف الأقطار العربية.