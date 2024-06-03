نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات اليوم العالمي للبيئة.. برنامج مكثف للأطفال ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم أتوبيس الفن الجميل برنامجا مكثفا للأطفال، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقامة خلال شهر يونيو الحالي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الجولات الميدانية للأماكن الأثرية

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بجانب الجولات الميدانية لعدد من المناطق والمتاحف الأثرية بمحافظة القاهرة.

وتنطلق أولى الجولات اليوم الإثنين إلى المتحف المصري، بالتعاون مع دار رسالة لرعاية الأيتام بالتجمع الخامس، وتتضمن ورشة تصميم لوحات بخامات من البيئة للفنان مصطفى إسماعيل، بجانب عدد من المسابقات الثقافية.

وتنظم غدًا الثلاثاء جولة إلى مجمع الأديان بمصر القديمة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، تتضمن: ورشة حكي للتعريف بمفهوم التراث وأهميته تقدمها الفنانة شريهان فتحي، بجانب ورشة رسم بعنوان "تراثنا حضارتنا" للفنانة غادة عبد النبي.

وتستقبل مستشفى سرطان الأطفال "57357" بعد غد الأربعاء ورشة رسم لاند سكيب، فيما يشهد المتحف المصري التحرير ورشة بعنوان "بيئة آمنة ونظيفة" للفنانة سارة سعيد، يليها ورشة حكي بعنوان "المدن صديقة البيئة" بالتعاون مع جمعية تكاتف لرعاية الأيتام، وتقديم د. إيمان محمد.

ويشهد يوم الأحد 9 يونيو زيارة أخرى إلى مستشفى "57357" تتضمن ورشة للفنان مصطفى إسماعيل، وفي اليوم التالي تنظم جولة إلى متحف الفن الإسلامي، تتضمن لقاء بعنوان "التسامح وثقافة الاعتذار" تقديم الباحثة يمنى حسين، يعقبه ورشة تصميم لوحات فنية معبرة للفنانة سارة سعيد، بالتعاون مدرسة أهالينا.

أما يوم الثلاثاء 11 يونيو يتضمن زيارة إلى المتحف المصري بالتعاون مع مكتبة السلام العامة تتضمن مجلة حائط للحفاظ على البيئة إعداد شريهان فتحي، وورشة تصميمات بمناسبة عيد الأضحى.

ويشمل اليوم التالي جولة بمتحف المركبات الملكية، وورشة حكي بعنوان "عظماء في حياتي" للحديث عن دور الوالدين، بجانب ورشة فنية بالتعاون مع جمعية رعاية أسر السجناء.

ويتضمن يوم الإثنين 24 يونيو زيارة إلى مستشفى" 57357"، يعقبها جولة إلى متحف الفن الإسلامي، وورشة حكي حول الآثار الإسلامية، وأخرى لتصميم لوحات من وحي المكان، بالتعاون مع جمعية تكاتف للأيتام.

ورش فنية

أما الثلاثاء ٢٥ يونيو يشهد ورشة حكي عن الخط العربي، وورشة فنية لعمل مجسمات بالصلصال، وزيارة إلى المتحف المصري بالتعاون مع مكتبة خالد بن الوليد العامة.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع لقاء بعنوان "ممارسات صديقة للبيئة"، وورشة رسم بعنوان "أحافظ على بيئتي" وذلك بمتحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع المكتبة العامة بمدينة نصر.

وتختتم الجولات يوم الخميس 27 يونيو بجولة إلى مجمع الأديان بالتعاون مع مكتبة المعادي الثقافية، وتشمل مسابقة ثقافية، وتصميم لوحة مجسمة عن الهجرة النبوية.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، استمرارًا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة للأطفال خلال الشهر الجاري للتعريف باليوم العالمي للبيئة والذي يٌحتفل به دوليًا في الخامس من يونيو من كل عام، لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، وسبل الحفاظ عليها.

