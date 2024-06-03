نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تستضيف الباليه الوطني اليوناني لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لأهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الابداعى مع مختلف دول العالم تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد لأول مرة فرقة الباليه الوطنى اليونانى لتقديم عرضين متنوعين بالتعاون مع سفارة اليونان ومؤسسة ستافروس نياركوس بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اليونان وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 6، 7 يونيو علي المسرح الكبير.

عرض “الرقص مع ظلي”

تشهد الليلة الأولى عرضًا بعنوان الرقص مع ظلي الذى ظهر للنور عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا بقاعة ستافروس نياركوس وكتب موسيقاه مانوس هاوجيداكيس وصمم رقصاته كونستانتينوس ريجوسى ويعبر عن الاعتراف بما يحدث فى الحياة وما يحمله الإنسان للأبد.

عرض عودة الصيف

وتضم الليلة الثانية عرض عودة الصيف ويتميز بالحيوية والديناميكيية وينقسم لجزئين الأول بعنوان نقطة اللا عودة موسيقي جيورجوس كومينداكيس وتصميم رقصات لونيس ماندافونيس والثانى بعنوان ليالى الصيف موسيقى هيكتور بيرليوز وتصميم رقصات كونستانتينوس ريجوسي وينتميان للرقص الحديث مستمدان مفرداتهما وجذورهما من البالية الكلاسيكى التقليدى ليعكسا العديد من المشاعر الانسانية منها الحب والوحدة كما تعبر عن ليالي الحب والأحلام تحت ضوء القمر من خلال رقصات رومانسية كلاسيكية.

جدير بالذكر أن الفرقة قررت التبرع بعائدات الحفل الأول لصالح المستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني الأفريقي في مدينة بني سويف.