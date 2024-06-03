نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ وفاء صادق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة وفاء صادق بعيد ميلادها اليوم، بعدما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية السينمائية والدرامية، وتميزت بالروح المرحة الكاريزما، وأيضًا بالذكاء والإصرار والطموح، حيث وجودها على الشاشة يزيد بريق ولمعان، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ وفاء صادق.



نشأة وفاء صادق

ولدت وفاء صادق في أسرة فنية فهي ابنة المخرج عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق التي يختصر عملها الفني في الخليج، لها أختان من أمها هن الفنانة التشكيلية مريم عبد الوهاب والتي شاركت بالتمثيل في المسلسل الكويتي فضة قلبها أبيض، واختها الصغرى سوما التي عملت بالغناء.



بداية وفاء صادق الفنية

بدأت وفاء صادق مسيرتها الفنية مع مطلع التسعينات، وقدمت العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل الآنسة كاف وجسدت من خلاله شخصية شربات، إلى جانب الفنان عبدالمنعم مدبولي وكرم مطاوع وفيفي عبده وخالد زكي، ومسلسل حصاد الحب، وقدمت من خلاله دور وردة إلى جانب الفنان عبدالله غيث وسميحة أيوب وسناء جميل.



ثم أثبتت نفسها في تقديم دور بهيرة ابنة الحاج عبدالغفور البرعي، الذي جسد دوره الفنان الراحل نور الشريف وفاطمة كشري، التي قدمتها الفنانة عبلة كامل، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين، منهم رشوان توفيق وياسر جلال ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي ومنال سلامة وإيناس مكي.