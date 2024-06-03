نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح مدرسة السادات الثانوية العسكرية، أمس الأحد، العرض المسرحي "قميص السعادة" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض نتاج ورشة إعداد ممثل ببيت ثقافة أبو قير، قصة الكاتب السكندري السيد حافظ، وإخراج سارة محمد السيد، ويناقش عدة أهداف تربوية للتأكيد على فكرة أن السعادة ليست قاصرة على الجانب المادي فقط، والإنسان عليه ألا يتناسى الجوانب الأخرى الفكرية والروحية والجمالية لكي يحيا سعيدًا.

أحداث مسرحية قميص السعادة

وتدور الأحداث حول "ملك" أصابه مرضًا غريبًا جعله مهموما لا يعرف النوم، وعجز الأطباء عن وجود علاج له وبعد أن تتدهور صحته، يقرر أن يعمل بنصيحة غريبة من أحد الحكماء المقربين من أجل أن يتماثل الشفاء وتتصاعد الأحداث.

صناع العرض المسرحي قميص السعادة

"قميص السعادة" أداء تمثيلي: وئام محمد، ماهينور محمد، محمود وائل، أدهم مكاوي، محمود محمد، أحمد إبراهيم، مهند محمد، لوجين مكاوي، محمد عبد المنعم، محمد تامر، مريم مجدي، أحمد تامر، أحمد حسن، مازن أحمد، هنا محمد، نغم مدحت، يوسف علي، بسملة وليد، أدهم محمد، وأحمد حسام. تصميم ديكور زهور عمر، جرافيك محمد النحاس، كلمات أغنية سوق السعادة محمد نبيل، هندسة صوتية عمرو عرفة.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجين أسامة عبد الرؤوف، وشاذلي فرح، مهندسة الديكور نهاد السيد، والمخرج عمرو حمزة مقرر اللجنة، والعرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويأتي العرض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.