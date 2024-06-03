نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور أبطاله.. بدء تصوير فيلم قصر الباشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ أمس تصوير فيلم قصر الباشا"، وشهد بدأ تصوير الفيلم احتفال بحضور أبطال العمل "أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، والسعودية سمية رضا، الفنان السعودي محمد القس، هيثم زيدان وإنتاج شركة "Ah media production".

كما أعرب طاقم العمل عن سعادتهم ببدء تصوير فيلم "قصر الباشا"، متوقعين نجاح كبير للعمل وقت عرضه.

الفنانة سمية رضا

يذكر أن الفنانة سمية رضا هي فنانة سعودية تم تكريمها مؤخرًا في مهرجان فينسيا وتعكف سمية علي عمل عالمي بهوليوود وسوف تكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الفنان السعودية سمية رضا، عن سعادتها بالتعاون مع المنتجة الاء لاشين والفنان القدير حسين فهمي وجميع أبطال العمل.

أبطال فيلم قصر الباشا



فيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس وسمية رضا وإنتاج ah media production للمنتجة الاء لاشين وتاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

فيلم اللعب مع العيال

يذكر أن تنتظر شركة "Ah media production" للمنتجة الاء لاشين عرض أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل عنوان "اللعب مع العيال" والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل 2024، وهو من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، ويزو، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم «اللعب مع العيال» تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم «اللعب مع العيال» تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.