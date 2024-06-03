محمد رمضان: "تشرفت كـ أول فنان عربي يحيي حفل نهائي إفريقيا"

القاهرة - محمد ابراهيم -



عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة باحيائه حفل نهائي دور أبطال إفريقيا بين النادي الأهلى المصري والترجي التونسي والتي أُقيمت في ستاد القاهرة يوم 25 من شهر مايو الماضي لهذا العام الحالي 2024 وانتهت المباراة بفوز فريق النادي الأهلي المصري بمعدل 0-1.

منشور محمد رمضان عبر إنستجرام



وقد نشر الفنان محمد رمضان صورًا له تجمعه بوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق من خلال خاصية الكابشن: " تشرفت كـ أول فنان عربي في التاريخ يحيي حفل نهائي أبطال إفريقيا".



وتابع:" شكرا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وشكرا السيد باتريس موتسيبيه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتشرفت بمعرفة السيدة هيرو غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والسفير التونسي السيد محمد بن يوسف".





محمد رمضان في السينما والدراما



من ناحية أخرى يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها محمد رمضان كانت مسلسل بعنوان "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في مصر والوطن العربي، لكنه غاب عن موسم دراما رمضان لهذا العام 2024.



أما عن أعماله السينمائية فـ هو يستعد لتقديم فيلم بعنوان "أسد" والذي يقدم من خلاله شخصية مختلفة تمامًا عن شخصياته السابقة، والذي من المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.



ومن ناحية أخرى يذكر أن آخر كليبات الفنان محمد رمضان هو ڤيديو كليب Seven الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضها على موقع يوتيوب الخاص به، بالإضافة إلى مشاركته مع الفنانة أنغام في ڤيديو كليب الساعات الحلوة والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي لهذا العام.

كلمات أغنية Seven

أفرمت أي حد ولو أوحت أدوس ديليت في ساعة واقف على الشط لعبت عقلة في الجليد كله بيتعلم مني عشان تملي أنا الجديد زي الصاروخ يادوب بعدي تشوفني من بعيد أنا مش أسطورة جيلك أنا أسطورة كل جيل

جاري التحميل بغيب شوية وبرجع بالتقيل

اسأل عني هيقولك الكميو هو الكبير

قول انت بس سيڤين أي حاجة هتبقى ريل

سيڤين رقم الحظ بتاعي

سيڤين الساعة كام في ايديا

سيڤين زي عجايب الدنيا

سيڤين صحابي دايما نحوا

آه يعني الدنيا هتحلو آه

وهناكل سوشي في الجو آه

يا راجل لا لا لا لا

آه

لا لا لا لا لا لا

لا لا لا لا لا لا