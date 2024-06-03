نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد قران جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عادل عوض تفاصيل عقد قران ابنته الفنانة جميلة عوض، اليوم، من المونتير أحمد حافظ، الذي سيقتصر الحضور فيه على أشخاص من الأسرتين فقط على أن يتم داخل منزل الفنانة.

قصة حب جميله عوض وأحمد حافظ

تحتفل الفنانة جميلة عوض، اليوم بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.

أعمال جميله عوض رمضان 2024

ومن ناحية اخري، شاركت الفنانة جميلة عوض في مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، وأثار إحدى مشاهد في المسلسل غضب قطاع كبير من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشهد شبيه بأحد المقاطع لطفل استشهد في قطاع غزة، وذلك لاعتباره يستهزئ بمأساة استشهاد الطفل الفلسطيني، وبعد اتهام مسلسل لانش بوكس بـ إهانة فلسطين، ترجع بداية القصة عندما فوجئ المشاهدون بمشهد من الحلقة السادسة من مسلسل لانش بوكس، لشخصية ندى وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة جميلة عوض، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

آخر أعمال النجمة جميلة عوض

وكان آخر أعمال النجمة جميلة عوض فى السينما هو فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم، ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

