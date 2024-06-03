نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عقد قرانها.. كل ما تريد معرفته عن عريس جميلة عوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عادل عوض تفاصيل عقد قران ابنته الفنانة جميلة عوض، اليوم، من المونتير أحمد حافظ، الذي سيقتصر الحضور فيه على أشخاص من الأسرتين فقط على أن يتم داخل منزل الفنانة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن المونتير أحمد حافظ..

من هو المونتير أحمد حافظ؟

ولد أحمد حافظ 1982، بدا العمل في المونتاج في عمر 16 عاما، لم يدرس في معهد السينما لرغبة أسرته بالحصول على شهادة في مجال آخر، فدرس في كلية التجارة الخارجية قسم إدارة أعمال، نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديرًا لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني، استطاع أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية.

آخر أعمال أحمد حافظ

وكان آخر أعمال أحمد حافظ كان فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز (نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد.

أبرز أعمال المونتير أحمد حافظ

شارك أحمد حافظ في عدد من الأفلام المهمة منها "الرهينة" و"الشبح" والمصلحة" و"الفيل الأزرق" "تراب الماس"، فيلم كيرة والجن، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، فيلم الفيل الازرق 2،، ومسلسلات "ما وراء الطبيعة" و"لا تطفئ الشمس" و"في كل أسبوع يوم جمعة"، مسلسل تحت الوصاية، مسلسل هجمة مرتدة، تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight.

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

ويذكر ان الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".