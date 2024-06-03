نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عقد قرانهم.. اعمال جمعت بين جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عادل عوض تفاصيل عقد قران ابنته الفنانة جميلة عوض، اليوم، من المونتير أحمد حافظ، الذي سيقتصر الحضور فيه على أشخاص من الأسرتين فقط على أن يتم داخل منزل الفنانة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن المونتير أحمد حافظ..

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

تعاونت جميلة عوض من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف"، تدور الأحداث في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف والأب، الفيلم من إنتاج سنة 2019، إخراج هادي الباجوري، وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج آي بروداكشنز، ومن بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض.

مسلسل " لا تطفئ الشمس"

ومسلسل " لا تطفئ الشمس "من بطولة ميرفت أمين، محمد ممدوح، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أحمد مالك، شيرين رضا، محمد الشرنوبى وسلمى أبو ضيف والعديد من النجوم وإخراج محمد شاكر خضير، الرواية تحكى عن أرملة لديها 5 أبناء، 3 بنات، وشابين، لكل واحد منهم أحلامه وطموحاته، وحياة يتمنى أن يعيشها، لكنهم يواجهون فى ذلك مشكلات عديدة.

"هيبتا: المحاضرة الأخيرة"

و "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"،الفيلم مقتبس من رواية لمحمد صادق بنفس اسم الفيلم تستعرض مراحل الحب السبع والتي يقوم الدكتور شكري مختار (ماجد الكدواني) اختصاص علم النفس بتقديم آخر محاضراته عنها، يقرر الدكتور شكري مختار (ماجد الكدواني) اختصاصي علم النفس أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة بالإجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

آخر أعمال جميلة عوض

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، جسدت شخصية ندى، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن،وأيضا فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم، ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

آخر أعمال أحمد حافظ

وكان آخر أعمال أحمد حافظ كان فيلم "إن شاء الله ولد"، يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى، الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز (نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد.