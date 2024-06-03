تعرف على موعد عرض مسرحية ميوزيكال سكول في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع محمد هنيدي ان يحقق نجاحًا ملحوظًا بمسرحيته ميوزيكال سكول التي قدمها في موسم الرياض الأخير، سيعود هنيدي لتقديم المسرحية بعد عيد الأضحى في جدة بالسعودية، كما سيتم عرضها في مصر سبتمبر المقبل.

قصة ميوزيكال سكول

تدور أحداث ميوزيكال سكول في إطار اجتماعي كوميدي، يعود من خلالها محمد هنيدي إلى تقديم شخصيته الشهيرة رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والتي سبق وقدمها في فيلم ومسلسل من قبل وحقق بها نجاحًا كبيرًا، ويواجه هنيدي عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم ضمن الأحداث.

أبطال ميوزيكال سكول

والمسرحية من بطولة محمد هنيدي، ونرمين الفقي، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، ويوسف وائل نور، ويتوقع أن يحقق الموسم الجديد خاصة بعد النجاح الذي حققه في موسم الرياض، وتجمع المسرحية بين الكوميديا والموسيقى في قالب ترفيهي يجذب مختلف الفئات العمرية.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية أخرى، يواصل هنيدي في الفترة الحالية تحضيراته لفيلمه الجديد الإسترليني، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، وتعاقد السعودي إبراهيم الحجاج على المشاركة به، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي أبطال التجربة من أجل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، والعمل من إخراج حسين المنباوي.

وايضا فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فيإطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي كان مرعي البريمو، الذي عُرض في العام الماضي 2023، وحصد وقتها إيرادات 16 مليون جنيه خلال 70 يوم عرض، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك بجانب هنيدي في بطولته، غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، فيما ظهر أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم ومحسن منصور ضيوف شرف، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.